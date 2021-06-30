Академик Александр Румянцев предложил удвоить федеральный бюджет на здравоохранение

Главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, руководитель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев считает, что расходы на здравоохранение России необходимо увеличить в два раза. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Федеральный бюджет на здравоохранение необходимо увеличить в два раза, заявил главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, руководитель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Академик РАН считает, что расходы на здравоохранение должны вырасти с 3,8% до 7,7% от ВВП страны. Доктор Румянцев предлагает направить эти деньги на обновление оборудования и технологий, повышение зарплат врачей и медперсонала, бесплатное обеспечение населения лекарствами и развитие медицинской науки.

По мнению известного онколога, удвоение бюджета на здравоохранение позволит преодолеть катастрофическое снижение уровня жизни и улучшит демографическую ситуацию в России. Академик РАН считает, что к 2024 году бюджет на здравоохранение необходимо поднять до 5% от ВВП, а в будущем - в два раза, то есть до 7,7%. Такой рост позволит нашей стране подняться до уровня стран Западной Европы. По словам основателя Центра имени Рогачева, в 2021 году Россия потратит на медицину всего 3,8% от ВВП - 4,428 трлн рублей в год.

- Вывести здравоохранение на новый уровень можно только, если дополнительно каждый год добавлять в бюджет на медицину не менее 520 млрд рублей, - убежден доктор Румянцев.

Доктор Румянцев предлагает направить дополнительные расходы на повышение зарплаты врачам, закупку бесплатных лекарств и на целевые программы.

Эксперты Высшей школы организации и управления здравоохранением считают, что на эти цели можно направить средства из накопленных золотовалютных резервов.

- По объему накопленных золотовалютных резервов Россия находится в первой десятке стран мира. Это 40% ВВП, в то время как нормой считается 20%, - заявил Румянцев.

Увеличенные средства бюджета академик РАН предлагает распределить следующим образом: 60% направить на профессиональную подготовку и зарплаты медицинских работников, 30% - на приобретение лекарственных препаратов, еще 10% пойдут на финансирование различных целевых программ.

- Необходимо, чтобы базовая зарплата медика, в том числе и ординатора, составляла не менее 4 МРОТ. Профессорско-преподавательскому составу необходимо платить от 4 до 6 МРОТ. Не менее 2 МРОТ должна составлять зарплата медсестры. Врачам-педагогам необходимо платить две зарплаты — в вузе и в медицинском учреждении. Только так мы сможем прекратить отток из медицинских вузов квалифицированных преподавателей, - считает доктор Румянцев.

Академик РАН считает, что к 2024 году бюджет на здравоохранение необходимо поднять до 5% от ВВП.

Ведущий ученый нашей страны также предлагает до 30% дополнительных средств направить закупку медицинских препаратов для амбулаторных пациентов. Такая программа даст старт модернизации отечественной фармацевтической отрасли. Накопленные золотовалютные средства также следует потратить на обеспечение детей бесплатными лекарствами, убежден доктор Румянцев. Здоровье несовершеннолетних должно стать приоритетом для государства: все дети, независимо от социального статуса их родителей, должны иметь возможность расти здоровыми. Онколог предлагает обеспечивать всех детей до 18 лет бесплатными лекарствами за счет бюджета.

Остальные 10% от дополнительного финансирования доктор Румянцев предлагает направить на различные целевые программы. Прежде всего, это программа повышения квалификации медицинских работников.

- Деньги должны выделяться также на увеличение объемов санаторно-курортного лечения, обеспечение всех пенсионеров бесплатными путевками, - предлагает основатель Центра имени Дмитрия Рогачева.