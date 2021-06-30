Схема движения транспорта временно изменится в четырех районах Москвы

В Москве из-за ремонтных дорог перекроют несколько улиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за ремонтных и инженерных работ в четырех районах Москвы временно изменится схема движения транспорта. Ограничения и изменения коснутся районов Таганский, Северный, Текстильщики и Внуково.

Проезд по Волгоградскому проспекту от дома 46/15, корпуса 3а до дома 46/15, строения 10 будет ограничен с 5 июля текущего года до 24 января 2022 года. С 11 июля по 12 сентября некоторые ограничения будут введены на дорожном участке Волгоградского проспекта от дома 4, корпуса 1а на Люблинской улице до дома 46/15, корпуса 3а на Волгоградском проспекте, пишет РИАМО.

Также с 1 июля перекрытие появится на улице Советская, будет ограничено движение на улице Летчика Спирина, а с 5 июля – на улице Мельникова. С 1 июля по 30 сентября движение будет круглосуточно ограничено в районе дома 2, корпуса 1, строения 3, по Челобитьевскому шоссе, передает Москва 24.

Напомним, ранее сообщалось, что на строительство и ремонт дорог в России правительство выделит около 30 миллиардов рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил максимально быстро довести средства до регионов, чтобы они могли оперативно приступить к работе, передает телеканал «360».