Собянин представил самые интересные проекты московских инновационных компаний

Сергей Собянин назвал инновации повседневной реальностью экономики Москвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Собянин назвал инновации повседневной реальностью экономики Москвы. По мнению мэра, столица занимает одно из ведущих мест среди мегаполисов, в которых рождаются технологии завтрашнего дня. В блоге на своем персональном сайте мэра Москвы глава города представил самые интересные проекты столичных инновационных компаний.

- В прошлом году Москва заняла 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index. Еще в 2017 году мы находились на 57 месте. В недавно публикованном рейтинге экосистем стартапов StartupBlink за 2021 год Москва заняла девятое место в мире и второе место среди европейских городов. Это признание - результат работы тысяч малых и средних фирм, разрабатывающих и внедряющих оригинальные инновационные продукты, - рассказал столичный градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что для поощрения инновационных компаний была учреждена премия «Новатор Москвы». К участию в конкурсе приглашаются все желающие изобретатели. Единственное условие – чтобы участники конкурса работали или жили в столице.

- На этой неделе были объявлены лауреаты премии 2021 года. По сравнению с 2020 годом число заявок выросло в 1,5 раза, - сообщил мэр Москвы. - На соискание премии было выдвинуто 740 заявок по шести приоритетным направлениям: «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».

До финала конкурса дошли 36 инновационных разработок. В итоге победа досталась авторам 18 проектов. Это не только инновационные идеи (например, в номинации «Проект будущего») и стартапы («Меняющие реальность»), но и серийная продукция, которая уже нашла своего покупателя (в номинации «Лидеры инноваций»).