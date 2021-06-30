Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов рассказал о поддержке московских родителей

На какие льготы и выплаты могут рассчитывать семьи с детьми, рассказал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Он провел для жителей Южного административного округа вебинар, на котором подробно проинформировал всех желающих о действующих в столице мерах поддержки. Депутат подчеркнул, что он сам – отец троих детей, поэтому как и любому родителю ему хорошо знакомы все сложности, возникающие при воспитании ребенка.

Кирилл Щитов считает, что Москва, как и Россия в целом, до сих пор ощущает на себе последствия демографической «ямы» начала 1990-х годов. Это может спровоцировать новый кризис рождаемости. В такой ситуации важно поддержать семьи, которые еще только думают о том, чтобы родить ребенка.

- Для этого реализуется широкий пакет социальных мер как на федеральном уровне, по поручению Президента России Владимира Путина, так и в каждом регионе. Наличие гарантий со стороны государства даст семьям дополнительный фактор уверенности в завтрашнем дне, - подчеркнул депутат.

С 2021 года вступают в действие новые федеральные меры господдержки для родителей. Одна из них - единовременная выплата беременным женщинам, испытывающим материальные трудности и вставшим на учет на ранних сроках беременности. Средний размер такой выплаты по России составит 6 350 рублей в месяц. Для москвичей точная сумма пока уточняется.

Еще одна новая мера поддержки – на детей, у которых только один родитель (в свидетельстве о рождении один из родителей не указан, либо родители разведены и один из них имеет право на алименты). В этом случае родитель ребенка от 8 до 16 лет имеет право на дополнительную выплату, которая в среднем по стране составит 5 650 рублей. Для москвичей ее размер объявят позже.

Еще одно важное изменение – теперь больничный лист для родителей детей до 7 лет будет оплачиваться по-новому. Вне зависимости от трудового стажа папы и мамы дошкольников будут получать 100% от средней заработной платы.

Четвертая мера поддержки – это единовременная выплата в 10 тысяч рублей, которую получат родители на каждого ребенка школьного возраста. Для того, чтобы эти деньги были перечислены, москвичам даже не требуется заполнять заявление. В августе, накануне начала учебного года, средства начислят автоматически.

Кирилл Щитов также рассказал о тех мерах поддержки семей с детьми, которые уже существуют. В Москве это единовременное пособие, которое дается при рождении малыша, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, дополнительные выплаты молодым семьям, средства материнского капитала, выплаты и льготы многодетным семьям и многое другое. Кроме того, молодым родителям в столице дарят от города наборы для новорожденных «Наше сокровище» и предоставляют услуги молочной кухни.