Роман Романенко помог начать ремонт дороги в московском районе Чертаново

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко откликнулся на жалобы жителей Южного округа столицы. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко помог жителям Южного округа столицы решить вопрос с ремонтом дороги в районе Чертаново. По словам депутата Госдумы, местные коммунальщики в ближайшее время закончат реконструкцию, и у горожан вновь появится возможность гулять по благоустроенным улицам.

На проблему парламентарию пожаловалась молодая мама во время детского праздника в сквере «Родная гавань». Она посетовала, что для жителей района Чертаново путь к этой зеленой зоне превратился в полосу препятствий. А все из-за затянувшегося ремонта дороги, тянущейся параллельно скверу от Кировоградской улицы, д. 17-1 до Варшавского шоссе, д. 142-1.

Роман Романенко незамедлительно связался с представителями Управы.

- Приятно, когда проблемы можно решить по горячим следам. После разговора с москвичкой я сразу же обратился к главе Управы, а он, в свою очередь, связался с подрядчиком, который занимается благоустройством этой территории, - рассказал Герой России. - Не прошло и двух часов, как была организована моя встреча с руководителем подрядной организации.

Подрядчик пообещал депутату Госдумы, что закончит укладку асфальта в ближайшие дни. Роман Романенко, в свою очередь, собирается взять ход ремонта под свой контроль. Герой России сообщил, что коммунальщики уже начали работы по благоустройству проблемной территории.