Власти Москвы отреагировали на требование о вакцинации учительницы с медотводом Фото: REUTERS

После «Прямой лини» с президентом в Департаменте образования и Департаменте здравоохранения Москвы стали разбираться в ситуации, которая возникла у столичной учительницы.

Работодатель требует, чтобы она непременно сделала прививку от коронавируса, несмотря на медотвод по состоянию здоровья. Муж учительницы сообщил о давлении президенту, реакция ведомств не заставила себя долго ждать.

В Департаменте образования подчеркнули, что работодатель не имеет права принуждать к вакцинации и отстранять от работы сотрудников, которым нельзя прививаться по состоянию здоровья.

- У женщины, супруг которой обратился к президенту, временный медотвод до 2 июля, который вызван обострением заболевания. По окончания срока женщине нужно обратиться к врачу, чтобы снять ограничение или продлить. Именно об этой необходимости сообщал директор школы, - объяснили Life.ru в ведомстве.

Если медотвод будет продлен, то никто не станет отстранять невакцинированную учительницу от работы. Если же противопоказания снимут, то врачи дадут необходимые рекомендации.

- С учетом наличия хронического заболевания учительнице особенно важно сделать прививку. У таких пациентов риск тяжелых последствий при заболевании коронавирусом гораздо выше,- объяснили в департаменте.

Во время "Прямой линии" первый же вопрос, который был задан президенту, коснулся именно вакцинации. Президент сразу прояснил свою позицию.

- Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, - заявил Владимир Путин.