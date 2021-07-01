Евгений Попов: «Поддержка и защита – основные направления деятельности Президента России»

Евгений Попов предлагает разработать Национальный стандарт благополучия, который бы закрепил базовые гарантии качества жизни, единые для всей страны – от Калининграда до Дальнего Востока. Фото: Александра МАЛИКОВА.

Из двух миллионов вопросов, поступивших на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным, более половины касались социальной сферы. Это подтверждает острую необходимость в обратной связи и оперативном взаимодействии между властью и людьми, уверен ведущий телепрограммы «60 минут» Евгений Попов. Журналист подчеркнул, что такой формат общения главы государства с жителями России помогает выявить наиболее важные вопросы, которые волнуют сегодня людей. В их числе - развитие здравоохранения, образования, экология, материальное благополучие.

- Поддержка и защита – основные направления деятельности президента России. На мой взгляд, для комплексного решения этих проблем необходимо разработать Национальный стандарт благополучия, - отметил Евгений Попов. - Базовые гарантии качества жизни, единые для всей страны – от Калининграда до Дальнего Востока.

В Национальном стандарте благополучия, над которым Попов сейчас работает, кандидат в депутаты Госдумы предлагает закрепить три основных направления. Первое –это материального благополучие, повышение доходов людей. Евгений Попов предлагает увеличить минимальный размер оплаты труда хотя бы в два раза и поднять уровень пенсии до 70% от получаемой зарплаты. Кроме того, журналист призывает регулярно индексировать пенсии работающим пенсионерам и поддерживать семьи с детьми.

- Эти вопросы я слышал от жителей, работая в районах Западного округа Москвы, многие из них прозвучали в ходе Прямой линии с главой государства, - рассказал телеведущий.

Второе направление, на котором необходимо сосредоточить усилия властей, это социальное благополучие.

- Доступность поликлиник и медицинского обслуживания по-прежнему актуальна, особенно в настоящих эпидемиологических условиях. Президента спрашивали о работе первичного звена системы здравоохранения и наличии лекарств. Считаю, что возможность получить качественную медицинскую помощь рядом с домом снизит остроту проблемы. Необходимо зафиксировать эти гарантии на законодательном уровне, - убежден Евгений Попов.

Третьим направлением журналист считает экологию. От состояния окружающей среды напрямую зависит комфорт жизни россиян. Отвечая на вопросы жителей страны во время «Прямой линии», Владимир Путин отметил важность общественного контроля. Евгений Попов уверен, что не последнюю роль в защите окружающей среды играет грамотность и ответственность самих жителей.

- Я неоднократно участвовал в экологических акциях на территории Западного округа, встречался с экоактивистами. Уверен, что только на личном примере можно показать молодежи важность соблюдения эконорм в повседневной жизни – от раздельного сбора мусора до осознанного потребления, - считает телеведущий.

Напомним, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» весной заявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы. Евгений Попов принял участие в праймериз партии «Единая Россия» и выиграл в ходе предварительного голосования в Кунцевском одномандатном округе Москвы.