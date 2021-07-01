Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть

Петр Толстой отметил, что Владимир Путин на "Прямой линии" уделил много внимания социальным вопросам, в том числе материальным проблемам родителей с детьми. Фото: Александр ЧИКИН.

Меры финансовой поддержки семей с детьми в России необходимо увеличивать, считает вице-спикер Государственной думы Петр Толстой. Парламентарий прокомментировал итоги «Прямой линии» президента России Владимира Путина и отметил, что глава государства уделил много внимания социальным вопросам, в том числе материальным проблемам родителей с детьми.

- С рождением каждого последующего ребенка семьи должны богатеть, а не беднеть. Понятно, что во время пандемии всем приходится тяжело, но государство обязано приходить на помощь тем, кто в этом нуждается больше всего, – написал Петр Толстой в своем Telegram-канале.

Парламентарий напомнил, что значительная часть эфира прямой линии была посвящена именно поддержке семей с детьми. Владимир Путин подчеркнул, что поддержка родителей остается одним из приоритетов государства, и все обязательства перед семьями с детьми будут выполнены. Накануне нового учебного года россияне, у которых есть дети старше шести лет, получат единовременную выплату – десять тысяч рублей. Средства для этого зарезервированы в федеральном бюджете.

- Остро прозвучал вопрос из Ярославля от Светланы Чемезовой, которая одна воспитывает 10-летнего ребенка, с зарплатой в 12 700 рублей. Как раз в таких случаях механизмы социальной поддержки граждан должны работать на сто процентов, – рассказал Петр Толстой.