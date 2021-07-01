Ректор РХТУ Мажуга: Школьные проекты пробуждают интерес к науке

Ректор РХТУ Александр Мажуга поздравил участников проекта «Менделеевские классы» с успешной защитой работ. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Участники всероссийского проекта «Менделеевские классы» защитили работы по направлению «Экология». С успешным завершением финального этапа школьников поздравил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева Александр Мажуга. Руководитель одного из крупнейших вузов страны рассказал о важности подобных проектов для развития исследовательской деятельности.

- «Менделеевские классы» - образовательный проект, разработанный РХТУ, который реализуется в российских регионах на базе общеобразовательных организаций при поддержке индустриальных партнеров химической отрасли, - отметил Александр Мажуга. - Проект призван повысить уровень преподавания химии и других естественнонаучных дисциплин, выстроить взаимодействие школ с вузами и предприятиями, развивать систему профориентации школьников.

В проекте принимали участие 83 учащихся «Менделеевских классов». Защита проектных работ прошла в два этапа. Первый, школьный, проводился на базе общеобразовательных учреждений. Второй этап – всероссийский - состоялся в дистанционном формате.

- Проект «Менделеевские классы» не замыкается на углубленном изучении химии и математики: благодаря всесторонним глубоким исследованиям ребята делают свои первые шаги в науке, - рассказал Александр Мажуга. - Вовлечение школьников в решение важнейших экологических задач, которые ставит перед нами современное общество, помогает им не просто выбрать определенную образовательную траекторию, но и успешно двигаться к намеченной цели, получая поддержку педагогов.

Под руководством опытных научных работников школьники подготовили проекты, посвященные экологическим вопросам своих регионов. Ребята не только фиксировали проблемы, но и предлагали пути их решения. В своих работах участники «Менделеевских классов» исследовали качество питьевой воды и методы ее очищения, рассказывали о загрязнениях почвы и мероприятиям по рекультивации нефтезагрязненных почв, изучали современные технологии анализа атмосферы, а также переработку опавшей листвы червем «Старателем».

Глава РХТИ подчеркнул, что одним из приоритетных направлений в образовании должно стать создание комфортных условий для исследовательской деятельности школьников.

Ранее Александр Мажуга заявил, что для научного прорыва России необходимо как можно раньше начинать готовить профессиональные кадры. Развивать интерес к науке следует еще в раннем детстве. В этом поможет профориентация, начинать которую необходимо еще в младшей школе. Александр Мажуга подчеркивает: сегодня в Москве для развития программ профориентации есть все необходимые условия. Школы плотно работают с университетами и другими высшими учебными заведениями. Большое внимание развивающим программам уделяет Департамент образования и науки Москвы. Благодаря специальным образовательным проектам дети имеют возможность выбирать для себя инженерные, академические или медицинские классы.