Столичный бизнес завершил переход на использование контрольно-кассовой техники

Московский бизнес завершил переход на использование онлайн-касс Фото: Мария ЛЕНЦ

Московские предприниматели, обслуживающие частных клиентов, завершили установку контрольно-кассовой техники (ККП). Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что отсрочка по применению ККТ, которая распространялась на индивидуальных предпринимателей без наемного персонала, официально завершилась в четверг, 1 июня текущего года.

«Теперь контрольно-кассовую технику обязаны использовать все организации и ИП, которые получают деньги от физлиц. Оплата может быть произведена картой, наличными, по квитанции на счет в банке, но обязательно с использованием онлайн касс», - объяснил заммэра.

Политик добавил, что новая система упрощает систему получения информации о платежах и защищает интересы потребителей.

Применение контрольно-кассовой техники позволяет защищать права потребителей, а также помогает налоговым органам оперативно получать информацию о платежах, что обеспечивает прозрачность деятельности организаций и исключает возможность ведения двойной бухгалтерии», - объяснил Ефимов.

Напомним, что переход московский предпринимателей на использование ККТ проходил поэтапно с 2016 года. В частности, сроки перехода зависели от индивидуальных факторов, к примеру, вида деятельности или количества сотрудников. Так, к июлю 2018 года применение онлайн-касс стало обязательным для всех организаций, которые осуществляют розничную торговлю, включая продажу алкоголя и торговлю с использованием торговых автоматов, а также для общепита. Спустя еще год онлайн-кассы должны были установить ИП и компании, которые оказывают парикмахерские, бытовые или косметические процедуры. И наконец, к 1 июля 2021 года к новой системе должны были подключиться все предприниматели, включая ИП, которые не имеют сотрудников и продают изделия собственного производства.

После 1 июля работать без использования ККТ в Москве могут лишь отдельные категории бизнеса. В частности, это относится к таким видам деятельности, как продажа прессы, торговля с открытых прилавков на ярмарках и рынках, торговля мороженым, разносная торговля, уход за детьми и пожилыми людьми, а также сдача жилья в аренду. Освобождены от использования ККТ также самозанятые.

«В Москве онлайн-кассы применяют 164 тысячи налогоплательщиков, общее количество работающих в столице онлайн касс превышает 370,5 тысяч. Каждая десятая функционирующая в России онлайн касса расположена в Москве. В целом, внедрение онлайн касс в систему расчетов способствует росту прозрачности розничных платежей, увеличивает налоговые поступления, сокращает формы обязательной отчетности и снижает административную нагрузку на бизнес», - подвел итог перехода к новой системе ведения бизнеса министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.