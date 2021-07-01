Олег Леонов: В кассах московского метро появилась лимитированная «Тройка» от Покраса Лампаса и «ЛизаАлерт»

Лицевая сторона карты "Тройка" повторяет изображение мурала с именами пропавших детей, нанесенного на стену дома на улице Большая Якиманка. Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт».

В московском метро теперь можно купить транспортную карту «Тройка», дизайн которой выполнил известный уличный художник Покрас Лампас. Лицевая сторона карты повторяет изображение мурала, нанесенного на стену дома на улице Большая Якиманка. Гигантское граффити в исполнении Покраса Лампаса запечатлело имена пропавших детей: так добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» увековечили их память.

Координатор движения Олег Леонов рассказал, что на карте «Тройка» размещен номер горячей линии «ЛизаАлерт».

- За 10 лет к нам поступило более 23 тысяч заявок на поиск детей. Граффити Покраса Лампаса и лимитированная карта «Тройка» - способ напомнить обществу об острой проблеме детских пропаж, - отметил Олег Леонов. - Мы добились того, что в общественном транспорте Москвы стали появляться ориентировки на пропавших людей. Все это - первые и правильные шаги для создания эффективной системы оперативного информирования, которая поможет ускорить поиски потерявшихся в городе.

Уникальная карта «Тройка» выпущена тиражом в 15 тысяч экземпляров. Ее можно купить в кассах на кольцевой линии столичной подземки.