Проект «Индустриальные кварталы» преобразует заброшенные территории бывших столичных промзон

В Москве на территориях многолетних долгостроев планируется создать шесть новых индустриальных кварталов. Они будут организованы в четырех столичных округах в рамках проекта «Индустриальные кварталы», на реализацию которого будет выделено более 21 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В программу «Индустриальные кварталы» включены объекты, которые долгое время считаются недостроем, они находятся в центральном, западном, северном и северо-восточном административных округах столицы», - заявил заместитель мэра.

Ефимов добавил, что всего планируется реорганизовать почти восемь гектаров земли. Новый проект позволит не только преобразить облик столицы, но и обеспечит жителей новыми рабочими местами.

«Общая площадь комплексного развития этих территорий превысит 7,7 га, там появится более 195 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов - свыше 21 миллиарда рублей, бюджетный эффект — почти 3 миллиарда рублей в год. Также будет создано порядка пять тысяч рабочих мест», — добавил политик.

В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров добавил, что реорганизация коснется таких районов как Лианозово, Замоскворечье, Северный, Пресненский, Тимирязевский и Левобережный.

«Строительство на этих объектах не ведется уже много лет. Так, на севере Москвы в Левобережном районе стройка стоит 11 лет, а в Тимирязевском районе она замерла 17 лет назад. Сроки реализации проектов комплексного развития шести территорий составляют от 4 до 7 лет», — подчеркнул он.

Благодаря программе «Индустриальные кварталы» Москва станет столицей новой промышленности, в частности к 2024 году для горожан будет создано 500 тысяч новых рабочих мест.

Российская столица вносит огромный вклад в развитие всемирной экономики, общественных течений, трендов градостроительства, направлений моды, самых актуальных и новаторских технологических сервисов 21 века. Это один из основных приоритетов программы развития города, представленной недавно мэром Сергеем Собяниным.