ДИТ опроверг сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы

Департамент информационных технологий Москвы не подтвердил информацию о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, эта информация не соответствует действительности.

- Департамент информационных технологий города Москвы опровергает сообщения о внешнем вмешательстве в информационные системы правительства Москвы и утечках персональных данных пользователей. Сбои в работе ЕМИАС также не были зафиксированы, - прокомментировали в департаменте.

В пресс-службе отметили, что сервисы получения QR-кодов работают в штатном режиме. Их по-прежнему может получить любой житель столицы, прошедший вакцинацию, перенесший COVID-19 в течение последних шести месяцев либо сделавший в одной из московских лабораторий ПЦР-тест, результат которого оказался отрицательным. При этом лаборатория, в которой делался ПЦР-тест, должна быть подключена к системе ЕМИАС.

Представители пресс-службы особо подчеркнули, что база цифровых сертификатов не содержит информацию о номерах телефонов и адресах электронной почты пользователей.

- Она содержит только инициалы и даты рождения граждан - этой информации достаточно для подтверждения владельца QR-кода, - сообщили в департаменте.

Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что на сайтах ЕМИАС Москвы якобы произошел серьезный сбой. Сообщалось, что проблемы также наблюдаются на сайтах immune.mos.ru, mos.ru и gosuslugi.ru. В информации указывалось, что базы данных о вакцинированных москвичах были взломаны хакерами. Из-за этого мэрия якобы приостановила внесение в нее новых данных и выдачу QR-кодов.