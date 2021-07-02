Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов: «Рестораторы столицы смогут отложить арендные платежи за третий квартал до конца года»

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Владельцы кафе и ресторанов, арендующие у города нежилые помещения, смогут перенести арендные платежи за третий квартал на конец 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для поддержки предприятий общественного питания в связи с новыми ограничениями из-за пандемии правительство Москвы приняло решение предоставить кафе и ресторанам, которые арендуют у города нежилые помещения, отсрочку арендных платежей с июля по сентябрь 2021 года.

«Оплатить аренду за третий квартал рестораторы смогут до 31 декабря этого года, - сообщил заммэра. - По нашим оценкам, воспользоваться новой мерой поддержки смогут почти 1,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и организаций».

Общая площадь арендуемой у города недвижимости для кафе и ресторанов составляет около 239 тысяч квадратных метров, а размер ежемесячной арендной платы за эти нежилые помещения – порядка 218,9 миллионов рублей.

«Чтобы получить отсрочку арендных платежей, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2021 года направить в Департамент городского имущества обращения в свободной форме, - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - К ним нужно приложить фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности в арендуемом помещении. Обращения принимаются онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru и в бумажном виде по почте в адрес Департамента городского имущества».