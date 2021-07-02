Эксперты сообщили о снижении выручки общепита в Москве не более, чем на 24%

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

После новых ограничений в Москве из-за пандемии начали появляться сообщения о снижении выручки предприятий общественного питания на 80-90 процентов. Эта информация собиралась по опросам некоторых рестораторов и никакой статистикой не подкреплялась. Такое заявление сделали в Аналитическом центре Москвы. Его эксперты регулярно отслеживают оперативные данные контрольно-кассовой техники (ККТ) учреждений города, в том числе и общепита.

Последние данные в самом деле показывают закономерное снижение выручки общепита после недавнего введения ограничений. Но цифра составляет не более 24 процентов. При этом надо понимать, что в текущей эпидемиологической ситуации на первом месте всегда стоит безопасность жизни и здоровья людей.

«Более же точно, за первые три дня действия новых ограничений с 28 по 30 июня снижение выручки составило 17,4 процента по сравнению с теми же днями прошлой недели», - сообщил генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

Данные выглядят по дням так. В понедельник, 28 июня, - более резкое снижение на 23,7 процента по сравнению с 21 июня. Во вторник, 29 июня, - на 20,2 процента. А 30 июня разрыв стал еще менее значительным по сравнению с прошлой средой - 7,8 процента.

Летние веранды, которые кстати освобождены от необходимости предъявления посетителями QR-кодов, в теплое время года приносят предприятиям общепита существенную долю выручки.

- В первые дни в интернете появились сообщения, что оборот московских предприятий общепита упала чуть ли не на 90 процентов, - сказал Владимир Платонов, президент МТПП. - Однако консультации с бизнесом говорят о том, что убытки преувеличены. Еще с прошлой весны в Москве развилась мощная сеть дистанционных сервисов, работающих на доставку еды из ресторанов. Город предоставил возможность оперативно оформить документацию на возведение летних веранд. Много москвичей уже получили QR-код, люди активно вакцинируются. Город делает уже по 90 тысяч прививок в сутки. Все это говорит о том, что московским рестораторам надо продержаться недолгое время, и посещаемость начнет восстанавливаться. Для того, чтобы дать возможность пережить этот период, правительство Москвы приняло антикризисный пакет помощи общепиту. Сюда входят отсрочка по уплате аренды, субсидии, льготные кредиты в зависимости от вида организации.