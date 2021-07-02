Летчик-космонавт Роман Романенко предложил создать в московских школах космические классы

Роман Романенко во время круглого стола «Профориентация в средней школе» предложил создать инженерно-космические классы. Фото: Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия".

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко предложил создать в школах столицы инженерно-космические классы. Эту идею депутат Госдумы выдвинул в ходе круглого стола «Профориентация в средней школе». В Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке 1 июля эксперты в сфере образования, педагоги, родители, общественные активисты, депутаты и кандидаты «Единой России» обсудили вопрос выбора школьниками будущей профессии. Очень важно помочь детям правильно сориентироваться и найти свой жизненный путь. В современной школе вопрос профориентации далеко не всегда решен системно. Это подтверждают результаты опроса: до 70% российских подростков испытывают трудности с выбором будущей профессии.

Московским школьникам повезло чуть больше: столица России входит ТОП-3 лучших городов мира по качеству школьного образования. У юных москвичей есть возможность выбирать учебу в специализированных классах – инженерных, медицинских, IT-классах и других. Вопрос развития профориентации школьников прописан в программе мэра столицы Сергея Собянина «Лучший город Земли», которая была представлена на городской конференции «Единой России» 15 июня.

- На сегодняшний день 115 школ Москвы внедрили в процесс обучения такой формат, как Инженерные классы. Есть даже более узконаправленные курсы – к примеру, «атомные» классы, которые носят имя знаменитого ученого – Курчатовские, - рассказал Роман Романенко. - Я, как представитель аэрокосмической отрасли, хотел бы, чтобы это движение развивалось. Нужно гораздо больше внимания направлять на профориентацию. Я предлагаю это исправить, создав при поддержке «Единой России» также инженерно-космические классы.

Идея летчика-космонавта вызвала горячее одобрение. Тем более, что, по мнению собравшихся, современных детей больше интересует Интернет, и они мечтают стать блогерами. Роман Романенко опроверг этот стереотип и отметил, что среди современных школьников много ребят, серьезно увлекающихся техникой и новыми технологиями.

- Я провожу много встреч, и знаю много ребят в Москве, которые интересуются технологиями. В самом молодом возрасте они моделируют, строят, конструируют вместе с родителями летательные аппараты, ведут серьезные аппаратные расчеты – и по-настоящему мечтают принести пользу стране, направив свои силы в космическую отрасль. Я думаю, инженерно-космические классы будут востребованы. Они помогут создать для Российского космоса мощный кадровый потенциал, - отметил Герой России.

Идея создания космических классов может быть воплощена в рамках программы Сергея Собянина. Как сообщается в программе «Лучший город Земли», около 45 тысяч старшеклассников получают предпрофессиональное образование. С 2016 года около 120 тысяч подростков начиная с девятого класса прошли различные курсы в колледжах и получили свидетельства о приобретенной профессии. В ближайших планах московского правительства – создание системы профильного образования, которая бы ориентировалась на потребности экономики и промышленности XXI века.