Девять новых спортивных комплексов откроют в Москве

В Москве построят новые спортивные объекты Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Москве построят девять новых спортивных объектов. Они появятся в первой половине 2022 года в шести административных округах столицы. Договор на их размещение был заключен с инвесторами в первой половине 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отметим, что городские торги заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Это аукционы, которые дают право на строительство некапитальных объектов без фундамента. Их можно подключать к сетям электроснабжения, водопровода, канализации и теплоснабжения.

«За шесть месяцев текущего года реализованы права на размещение некапитальных спортивных объектов на девяти земельных участках общей площадью 5,66 гектара. Сумма ежегодных платежей по договорам составит более 18,3 миллиона рублей. Для сравнения в 2020 году, когда стартовали такие торги, было заключено 14 соглашений на право размещения спортивных комплексов, которые должны появиться уже в этом году», – рассказал Владимир Ефимов.

Победитель аукциона имеет право самостоятельно выбирать тип постройки из 25 предложенных вариантов. Согласно договору инвесторы могут построить объекты от физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным залом или ледовым катком до базы гребных видов спорта, регбийного поля или корта для падел-тенниса.

«Земельные участки, где в соответствии с заключенными в этом году договорами должны быть размещены некапитальные спортивные объекты, находятся в шести административных округах: по одному на севере, юге, западе столицы и в Зеленограде, а также два на востоке города и три в Новомосковском административном округе. Самый большой из них – площадью 1,08 гектара – в ЮАО, на улице Академика Янгеля», - добавил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Срок сдачи в эксплуатацию спортивного учреждения – один год с момента заключения договора. Дизайн, архитектуру, конструктивные решения, а также закупаемое оборудование инвесторы обязаны согласовывать с Департаментом спорта.

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