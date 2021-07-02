Оперштаб: В Московской области нельзя посещать кафе и рестораны людям, привитым только первым компонентом

Отправляться в заведения общепита можно после полной вакцинации Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям Московской области объяснили, можно ли идти в кафе или ресторан после прививки первым компонентом вакцины от коронавируса.

Тем, кто сделал первый укол и пока еще ждет второй компонент, лучше избегать общественных мест. В региональном штабе посоветовали людям оставаться дома.

- «Могут ли пользоваться услугами заведений общественного питания люди, получившие сертификат о вакцинации после введения первого компонента прививки? Ответ: нет, не могут, - цитирует «Подмосковье сегодня» сообщение оперштаба.

В заведениях должны находиться только те, кто прошел весь курс вакцинации, то есть сделал две прививки.

Они предоставляют на входе личный QR, по которому можно узнать всю информацию о проведенных процедурах. Это является гарантией безопасности посетителя.

А вот на летних верандах пока могут размещаться непривитые люди. Там же могут занять столик привитые первым компонентом вакцины, но лучше воздержаться от мест массового скопления людей. Так как в организме только начинает зарождаться иммунитет к коронавирусу и в этот период нежелательно болеть.