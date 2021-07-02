Доктор Румянцев: Медицинская реабилитация должна войти в состав ОМС

Для эффективного развития медицинской реабилитации ее следует включить в систему обязательного медицинского страхования, считает главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Кроме того, необходимо организовать системную подготовку профильных кадров. Об этом доктор Румянцев заявил в своем выступлении «Реализация программы по развитию системы медицинской реабилитации» на площадке партии «Единая Россия».

- Тарифы в системе обязательного медицинского страхования формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена в отдельную строку и решаться так же, как было ранее с паллиативной медициной. Реабилитация должна войти в состав обязательного медицинского страхования, - подчеркнул основатель Центра имени Дмитрия Рогачева.

Александр Румянцев отметил, что в нашей стране не до конца доработана система подготовки сотрудников, занимающихся реабилитацией пациентов, а также отсутствует восстановление второго этапа реабилитации. На этом этапе больные должны долечиваться после основных заболеваний. Система санаторно-курортного лечения граждан разрушена, считает академик РАН, а регламентирующие реабилитацию законы «не соответствуют ее новым задачам».