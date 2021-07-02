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Общество2 июля 2021 17:03

Олег Леонов: При реализации нового Генплана Москвы важно не забыть про безопасные пешеходные маршруты

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей призывает не забывать про комфорт жителей
Ксения БОГДАНОВА
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Центр Москвы необходимо от транспорта и создать в нем больше пешеходных маршрутов, считает Олег Леонов, куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей. Олег родился и вырос в центре столицы, и сейчас баллотируется в депутаты Госдумы, чтобы решать проблемы своего района. Комментируя работу столичных властей над новым Генпланом города, он подчеркнул необходимость создания безопасных маршрутов для пеших прогулок.

- Новый Генплан обязательно должен «разгрузить» центр города, в котором сейчас сосредоточена почти вся экономическая активность. Если люди будут работать там, где они живут, это перераспределит транспортные и людские потоки. Москвичи будут больше ходить пешком. И конечно, это ставит вопрос о новых, безопасных пешеходных маршрутах. Важно не забывать о жителях, реализуя суперпроекты, - отметил Олег Леонов.

По его мнению, очень важно акцентировать внимание на безопасности горожан на улицах Москвы. Все изменения, которые происходят в ее инфраструктуре, делаются для людей. Город должен оставаться дружественной средой, любой житель будет чувствовать себя комфортно и спокойно. В Москве нужно внедрять новые стандарты видеонаблюдения, удобную уличную навигацию, создавать безбарьерную среду для маломобильных людей.