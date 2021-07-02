Телеведущий Евгений Попов добился выделения 360 млн рублей на реставрацию Храма Покрова в Филях

Столичные власти выделят 360 миллионов рублей на реставрацию Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Эта новость прозвучала в ходе круглого стола по вопросам сохранения культурного наследия, организованного по инициативе ведущего программы «60 минут» Евгения Попова. Круглый стол прошел 2 июля в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке.

Участниками круглого стола стали замруководителя Москомнаследия Сергей Мирзоян, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по культуре Евгений Герасимов, ученые, краеведы и представители общественных организаций. Одной из центральных тем круглого стола стала реставрация объектов наследия Нарышкиных: это усадьба знаменитой семьи двух храмов - Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве. Ранее Евгений Попов пообещал, что обязательно добьется реставрации Храма Покрова в Филях. По словам журналиста, судьба храма интересует многих москвичей.

- Ко мне поступило большое количество обращений. Только волонтерами было собрано свыше двух тысяч подписей в защиту уникальных памятников архитектуры. Особенно сложная ситуация с Храмом Покрова – сейчас там просто опасно находиться, и это недопустимо. Поэтому я обратился в Правительство Москвы с просьбой оказать поддержку в решении этой проблемы, – рассказал Евгений Попов.

Настоятель Храма отец Александр отметил, что храм в Филях давно стал центром притяжения не только местных прихожан, но и верующих со всей Москвы. Верхний этаж храма – это хранилище филиала музея Андрея Рублева. На первом этаже расположен действующий храм. Еще десять лет назад европейские путеводители включили Храм Покрова в список достопримечательностей Москвы.

Замглавы Москомнаследия Сергей Мирзоян поблагодарил Евгения Попова за активное участие в судьбе наследия Нарышкиных и счообщил, что по итогам обращения журналиста Правительство Москвы собирается выделить деньги на реставрацию Храма Покрова.

- На эти цели планируется направить 360 миллионов рублей. В настоящее время обсуждается вопрос проектно-сметной документации, - сообщил Сергей Мирзоян.