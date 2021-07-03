Елена Кац: «Районам ВАО нужно больше досуговых площадок разных форматов»

главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац считает, что ВАО нуждается в новых досуговых площадках, на которых горожане смогут проводить свободное время. Фото: Николай ТЕМНИКОВ.

Восточному округу столицы нужно больше досуговых учреждений разнообразного формата, считает главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. По ее мнению, район остро нуждается в новых площадках, на которых горожане могли бы проводить свободное время. Об этом Елена Кац заявила во время открытия кинотеатра на свежем воздухе в районе Ивановское. Эту новую площадку для просмотра фильмов открыли перед не так давно отремонтированным кинотеатром «Саяны».

- До недавнего времени в ВАО был только один такой кинотеатр, в Перовском парке, - рассказала Елена Кац. – Между тем, потребность в досуговых площадках разных форматов довольно высока, особенно, если учесть, что обновленный кинотеатр «Саяны» пока не открыт, а судьба «Энтузиаста» только решается. Поэтому подобных площадок, культурных точек притяжения в округе должно быть как можно больше, чтобы досуг в ВАО был столь же ярким и хорошо организованным, как в центральных районах.

Во время первого сеанса в кинотеатре под открытым небом показали отечественную спортивную драму «Дикая лига». Картина рассказывает о судьбе молодого рабочего, попавшего в столицу и создавшего первую российскую футбольную команду. В картине снимались известные футболисты Артем Дзюба, Роман Зобнин и Алексей Миранчук.

Елена Кац не раз выступала за увеличение числа кружков и спортивных секций в Восточном округе Москвы, причем не только для детей, но и для взрослых. Ранее главный врач городской детской поликлиники № 7 выдвинула ряд серьезных социальных предложений, которые могут стать существенной поддержкой для многодетных семей. В частности, Елена Кац предложила ввести городской материнский капитал и увеличить число мест в детских лагерях дневного пребывания. Доктор Кац также выступает за увеличение полномочий родительских комитетов в процессе контроля за организацией питания в школьных столовых города Москвы.

Кроме того, Елена Кац провела ряд встреч с жителями районов Восточного административного округа столицы, на которых она обсудила концепцию открытых школьных дворов, предложенную мэром Сергеем Собяниным. Этот проект позволит сделать пришкольные территории в Москве центрами притяжения общественной жизни микрорайонов, где жители могли бы собираться на культурные, спортивные или досуговые мероприятия. Депутат уверена, что единый стандарт открытого школьного двора можно применять как при благоустройстве уже существующих школ, так и при проектировании будущих зданий учебных учреждений.