Светлана Разворотнева приняла участие в работе Московского Урбанистического Форума

Правозащитница Светлана Разворотнева выступила на Московском урбанистическом форуме с предложением сделать дома более энергоэффективными. Фото: пресс-служба Московского Урбанистического форума.

Светлана Разворотнева на Московском Урбанистическом Форуме 2021 предложила способ снизить плату за коммунальные услуги. Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ выступила на панельной дискуссии «Капитальный ремонт как стиль жизни. Секреты молодости городов». Общественница уверена, что капремонт домов в Москве можно сделать более энергоэффективными. В итоге после реконструкции столичных многоэтажек качество жизни горожан улучшится, а суммы в их платежках за услуги коммунальщиков – уменьшатся. Кроме того, подобный подход позволит выполнить обязательства России по снижению потребления энергоресурсов.

Во время своего выступления Светлана Разворотнева рассказала, что при проведении капитально ремонта строителям стоит обратить особое внимание на улучшение технического состояния многоэтажных домов. Более 70% зданий в России построены до 1990 года, и класс их энергоэффективности достаточно низкий.

- Такие виды работ как установка приборов погодного регулирования и иные меры, улучшающие энергоэффективность зданий, установка систем считывания показаний приборов учетов, повышающая прозрачность расчетов с поставщиками ресурсов - это то, что нужно включать в московские капремонты, - считает Светлана Разворотнева. - Эти меры приведут к улучшению качества жизни и уменьшению сумм в платежках граждан, а также помогут выполнить международные обязательства России по снижению потребления энергоресурсов. Все-таки 23% потребления энергоресурсов приходится на долю потребления жилых зданий.

Предложение правозащитницы было поддержано генеральным директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артуром Кескиновым.

- У нас есть здания, которые являются гордостью не только Москвы, но и страны, например, наши высотки, - рассказал Артур Кескинов. - Главная задача в рамках капремонта - сохранить это жилье и адаптировать его тем современным требованиям, которые необходимы для комфортного проживания. Это то, о чем говорит коллега Разворотнева: нужно создать нормальные условия, связанные с оптимизацией средств эксплуатации зданий. Энергоэффективность, современные технологии - это важный вектор, который мы сегодня должны поставить в приоритет для существующего жилья в столице.

Участники панельной дискуссии обсудили зарубежный опыт проведения капитального ремонта зданий, обеспечение общественного контроля за программой капремонта, практику создания спецсчетов для формирования ФКР, градостроительные концепции преобразования жилой застройки, инновации, применяемые при модернизации и реставрации домов и другие вопросы.

Ранее Светлана Разворотнева предложила обучать собственников основам капремонта. Правозащитница считает, что вовлеченность жителей домов в процесс реконструкции значительно повышает качество работ. Общественница также предлагает давать финансовые премии председателям советов домов за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями.