Самые дружные семьи: В Южном округе прошел конкурс по моделированию фигур из шаров

В празднике, организованном членом Общественной палаты РФ Евгением Нифантьевым, участвовали родители вместе с детьми. Фото: Галина БРОДСКАЯ.

В Южной округе столицы прошел семейный конкурс по моделированию фигур из воздушных шаров. В празднике, организованном членом Общественной палаты РФ Евгением Нифантьевым, участвовали родители вместе с детьми. Инструктор учил участников надувать шары с помощью ручного насоса, а потом показывал, как скрутить из них различные фигуры. Семейное мероприятие под открытым небом прошло весело и увлекательно. По мнению Евгения Нифантьева, такие развлечения – отличный вариант проведения досуга всей семьей и способ оторвать ребенка от гаджетов, к которым дети приучаются с детства.

- Наш мастер-класс плавно перешел в семейный конкурс. Самые дружные семьи, сумевшие быстро освоить новый навык и создать самые оригинальные фигуры, получили призы – воздушных змеев, которых смогли тут же запустить. Это умение пригодится и детям, и родителям. Такая активность не просто украсит домашний детский праздник, а станет ярким воспоминанием детства, – считает Евгений Нифантьев.

Член Общественной палаты РФ отметил, что большинство детей и подростков часами просиживают в соцсетях. Как показал недавний опрос, они проводят с телефонами и планшетами в руках гораздо больше трех часов, разрешенных врачами и другими экспертами.

- А ведь это как раз то время, которое они могли бы тратить на спорт, развитие творческих способностей, на живое общение со сверстниками и своими семьями, – считает Евгений Нифантьев.

Общественник рассказал, что идеи проведения семейного досуга можно почерпнуть в специальном пособии-подсказке для родителей «Вернем детей из соцсетей», разработанном по его инициативе. Пособие содержит рекомендации, как грамотно составить расписание дня и установить на детский гаджет специальное приложение «Родительский контроль». Оно защитит ребенка от вредоносного контента. Чтобы каждый день находить интересные идеи для проведения совместного досуга, Евгений Нифантьев предлагает читать пособие вместе с детьми. Достаточно скачать QR-код, чтобы поиграть в шашки, познакомиться с новинками книг, получить совет по уходу за домашним питомцем или рецепт с пошаговым руководством. Член Общественной палаты РФ напомнил, что именно родители должны помогать детям проводить свободное от уроков и домашних дел время интересно и с пользой.

Евгений Нифантьев уверен, что нельзя грубо ограничивать детям доступ к Интернету – это непродуктивно, и все равно не сработает. Нужно предоставлять им увлекательную альтернативу – спортивные секции, творческие кружки, отдых с семьей или друзьями.

Ранее более пяти тысяч москвичей подписались под инициативой Евгения Нифантьева повысить студенческие стипендии до прожиточного минимума. За то, что материальную поддержку учащихся необходимо увеличить, выступают жители семи районов Южного округа Москвы. Член Общественно палаты РФ отметил: далеко не всех студентов до конца обучения могут обеспечивать родители. Нынешней же стипендии (в среднем она составляет 3 тысячи рублей) не хватает даже на еду и одежду.