Школа проектных технологий презентовала первые проекты для Москвы

Школа проектных технологий открылась в Штабе общественной поддержки на Покровке по инициативе главы Московского регионального отделения партии «Единая Россия» Петра Толстого. Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России".

Защита первых проектов Школы проектных технологий прошла в Москве в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». На защиту пришли депутаты Государственной думы, Мосгордумы, представители органов исполнительной власти столицы. Все представленные проекты направлены на повышение комфорта и улучшение условий жизни москвичей. По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, они полностью соответствуют основным направлениям развития Москвы.

- Проектные технологии – это путь от идеи до презентации проекта столичным депутатам всех уровней и реализации этих идей на практике, - рассказал Петр Толстой. - Это не просто очередной тренинг, а реальная возможность воплотить в жизнь самые смелые инициативы. Уже по первым 12 проектам понятно, что идеи довольно креативные, если даже три-четыре из них удастся воплотить в жизнь, это уже заметят все москвичи.

По словам Толстого, Школа проектных технологий предоставляет авторам идей все возможности и ресурсы для развития проектов. Но для того, чтобы инициативы воплотились в жизнь, необходимо их детально проработать и составить пошаговый план, который бы точно расписывал все сроки и этапы.

- В этом и состоит самый главная задача Школы, - подчеркнул Петр Толстой.

Среди проектов, представленных на защите, были такие идеи, как установка «зеркал безопасности» в подземных переходах. Они помогут предотвратить столкновение пешеходов с велосипедистами и самокатами. Один из проектов предлагает выпускать социальную карту «Москвёнок» в виде браслета, который мог бы оповещать родителей о времени входа и выхода ребенка из школы. Кроме того, браслет можно снабдить функцией бесконтактной оплаты школьных обедов и системой оповещения на случай пожара и других ЧП. Еще один проект рассматривает различные способы привлечения в строительную сферу столицы российской рабочей силы.

- Напомню, что в Программе мэра Москвы Сергея Собянина есть целый раздел, посвященный безопасности и технологиям защиты людей, - отметил Петр Толстой. - Речь не только про дальнейшее расширение сети видеонаблюдения, но и о развитии комплексной информационной системы управления оперативных служб. И представленные сегодня проекты прекрасно встраиваются в общую канву дальнейшего развития столицы.

Школа проектных технологий работает с 28 июня. Она открылась в Штабе общественной поддержки на Покровке по инициативе главы Московского регионального отделения партии «Единая Россия» Петра Толстого. Школа будет работать во время летних каникул. Любой желающий может прийти в нее со своей идеей, и опытные наставники помогут превратить инициативу в готовый проект. Пройдя обучение, участники смогут представить свой проект представителям московских властей и столичным депутатам всех уровней для его дальнейшей реализации. По словам Петра Толстого, основные площадки школы будут работать на базе Молодой Гвардии «Единой России».