Собянин: Более 2,7 млн москвичей уже сделали хотя бы первую прививку от COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Свыше 2,7 миллиона жителей российской столицы уже сделали хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции. Каждый день защиту от заболевания получают около 60-70 тысяч москвичей. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил в блоге на своем персональном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что в дальнейшем власти столицы намерены наращивать число ежедневных прививок от коронавируса, в том числе за счет проведения вакцинации иностранных работников. Пропускная способность прививочных пунктов на территории Москвы для граждан других стран в скором времени будет увеличена до 20 тысяч человек в сутки.

- В Москве вакцинация от коронавируса набрала хорошие обороты. Медицинские сотрудники трудятся с полной отдачей сил. Хочу поблагодарить вас, друзья, за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Надеюсь, на следующей неделе число привитых первым компонентом москвичей достигнет трех миллионов. Тогда мы сделаем очередной большой шаг по защите жизни и здоровья населения, - написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в столице России уже заработала система оформления QR-кодов для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий. Цифровые сертификаты, которые свидетельствуют о защите от коронавируса, получили миллионы жителей и гостей города.

Чтобы сделать получение таких QR-кодов простым и необременительным, в скором времени власти Москвы будут рассылать смс-сообщения об отрицательном результате тестирования на коронавирус. В этих же сообщениях будет доступна ссылка на оформленный QR-код, а в дальнейшем будет организована также рассылка смс с QR-кодами и после прохождения вакцинации.

- Столичный бизнес внес в проведение вакцинации огромный вклад: более 1,5 тысяч московских предприятий сообщили, что 60 процентов из работников получили первый компоненты вакцины. Мы приняли решение поощрить самых ответственных и дисциплинированных из них. Первые сто организаций или предпринимателей, которые полностью вакцинируют 60 процентов сотрудников получат гранты, - объявил Сергей Собянин.

Сумма гранта - 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, однако не более пяти миллионов рублей. Кроме того, гранты на полную оплату коммунальных услуг получат заведения общественного питания, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов. Мэр отметил, что условия обеих акций с грантами для поддержки бизнеса власти объявят в ближайшие дни.