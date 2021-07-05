«Техноград» на ВДНХ запускает бесплатный онлайн-курс по управлению эмоциями

В Москве запускают онлайн-курс по управлению эмоциями Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» запускает новый обучающий онлайн-курс. Прослушать лекции по теме «Мотивация и ориентация на результат. Как изменить мышление и достигнуть цель» можно будет совершенно бесплатно.

«Курсы, посвященные формированию личностных компетенций, — одно из востребованных направлений центра развития карьеры. Так как сегодня работодатели оценивают не только профессиональные знания кандидата, но и его способность договариваться с людьми, а также мотивацию, инициативность, реакцию на негативные ситуации. Сотрудники, которые тренируют и развивают эти умения, становятся более конкурентоспособными, а курсы «Технограда» помогают людям освоить эти навыки бесплатно», — цитирует руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина РИАМО.

Фурсин добавил, что за последние полтора года курсы по саморазвитию в Москве прошли более 70 тысяч человек. Занятия по новому направлению будут проходить два раза в неделю на онлайн-платформе, ссылка на трансляцию придет на почту каждому зарегистрированному пользователю.

Отмечается, что курс рассчитан на широкую аудиторию без специальной подготовки. Программа состоит из 8 уроков, первый из которых состоится уже 7 июля, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.