Вассерман: Москвичи должны получать весь спектр качественных медицинских услуг по месту жительства

Анатолий Вассерман подчеркнул важность оснастить новое здание всем необходимым медицинским оборудованием. Фото: Алена Куренова

Жители российской столицы должны получать полный спектр качественных медицинских услуг в шаговой доступности от их места жительства. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман в ходе беседы с журналистами в рамках встречи с инициативной группой жителей ВАО Москвы.

- Мне представляется необходимым обеспечить всех жителей всех районов Москвы возможность получать квалифицированную помощь медиков в шаговой доступности, а не ездить в один – два специализированных центра на другой конец города. Это касается и специалистов на местах, и наличия диагностического и высокотехнологичного оборудования, - отметил он.

Политический эксперт подчеркнул, что, если прежний амбулаторно-поликлинический фонд не может дать жителям российской столицы такую возможность, то следует как можно быстрее построить новые современные поликлиники в рамках программы реновации. Так, современное здание новой поликлиники в районе «Восточный» необходимо строить, в первую очередь, на фоне очень неудобного транспортного сообщения между районным филиалом и другими филиалами городской поликлиники номер 175.

- Нужно строить новую поликлинику, потому что сейчас жители добираются до поликлиники, к которой теперь прикреплены, только с помощью трех маршрутов общественного транспорта. Подойти к строительству надо поэтапно, - сказал Анатолий Вассерман.

По мнению публициста, сперва необходимо восстановить здание бывшего стационара, которое в настоящее время находится в запущенном состоянии. Туда можно будет перенести молочную кухню, а на освободившейся площадке уже строить новую клинику. После того, как будет возведен новый корпус, станет понятно, какие помещения эффективнее всего будет разместить в старых.

Анатолий Вассерман также подчеркнул важность оснастить новое здание всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе компьютерными и магнитно-резонансными томографами, маммографами, аппаратами для рентген- и ультразвуковой диагностики.