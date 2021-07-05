Врач Александр Румянцев сообщил, что вакцинация подростков от коронавируса начнется не раньше 2022 года Фото: Надежда ЖИЛИНСКАЯ

Вакцинация подростков от коронавируса начнется не раньше 2022 года, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил главный детский онколог-гематолог и академик РАН Александр Румянцев.

Испытания препаратов от COVID-19 на подростках даст представление о том, как нужно организовывать вакцинацию несовершеннолетних, сообщил специалист. Он объяснил, что для полноценных исследований вакцин необходимо не менее года.

Как отметил Румянцев, вакцинация подростков очень важна с точки зрения профилактики распространения инфекции среди граждан. По словам врача, дети в основном болеют в легкой форме или вовсе не заболевают COVID-19, однако могут являться переносчиками вируса. Решение о массовой вакцинации несовершеннолетних будет принято по итогам испытаний на базе Морозовской детской больницы и детской больницы имени З.А. Башляевой, сказал Румянцев.

Как писал сайт kp.ru, в клинических исследованиях вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» примут участие около 660 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В испытаниях примут участие сто человек, которые пройдут медицинское обследование, в том числе ПЦР-тест.

Исследование будет проводиться вакциной «Спутник V». Подросткам введут специальную уменьшенную дозу препарата, все испытуемые будут находиться под постоянным наблюдением врачей.