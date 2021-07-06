Светлана Разворотнева встала на защиту граждан от произвола застройщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Член Общественной палаты России и правозащитница Светлана Разворотнева собирается обратиться к руководству Москвы и в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой разобраться в законности застройки, которая сегодня происходит в паркинге жилого комплекса, расположенного на улице Мельникова дом 3 корпус 8. Об этом она заявила в ходе круглого стола «Защита законных интересов собственников ЖК на улицу Мельникова дом 3», который состоялся в Общественной палате РФ.

Активисты жилого комплекса уже долгое время обращаются в надзорные органы с просьбой пресечь превращение помещений многоярусного паркинга в хостел и коворкинг, а также выражают недовольство тем, что обещанная застройщиком инфраструктура не была предоставлена в полной мере.

Наземная автостоянка с административно-техническими помещениями прежде принадлежала застройщику, но позже была продана в собственность другой организации, после чего в паркинге начались работы по внутреннему переустройству. Собственник заявляет, что для размещения офисов и коворкинга, но жители уверены, что там расположат хостел для приезжих.

Застройщик также обещал построить детский сад. Жители заявляют, что его постройки ждут уже несколько лет, но здание не оборудовано.

Член Общественной палаты России и правозащитница Светлана Разворотнева. Фото: Екатерина Бибикова

«Мы вынуждены констатировать, что обращения в надзорные органы и в органы власти пока не принесли должного результата. Напряженность растет, я призываю власти столицы предпринять все необходимые меры для того, чтобы в кратчайшие сроки и в интересах жителей изменить ситуацию», - сказала Разворотнева.

По ее словам, причина происходящего комплексная, и в первую очередь связана с интенсивной застройкой столицы. Как она отметила, в данном случае не соблюдаются стандарты обеспечения жилых кварталов социальной и дорожно-транспортной инфраструктурой, поскольку законодательно они носят только рекомендательный характер. Правозащитница заявила, что нормы обеспечения жилой застройки социальными объектами, а также парковочными комплексами должны носить обязательный характер.

«Не менее важно, чтобы собственники осуществляли приемку не только своего жилья, но и объектов инфраструктуры, о которых заявлял им застройщик и должен гарантировать город. Жилые комплексы должны приниматься как единый с инфраструктурным наполнением объект», - заявила она.

На сегодняшний день, реконструкцию паркинга проверяют Мосстройнадзор и прокуратура столицы. Собственники вместе с Разворотневой выразили надежду на справедливое решение проверяющих ведомств. Правозащитница заявила о направлении новых обращений к мэру Москвы Сергею Собянину и в Генеральную прокуратуру РФ.