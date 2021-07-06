Общественники района Чертаново поддержали инициативу Романа Романенко. Автор фото: Иван Степанов

Депутат российской Государственной думы и летчик-космонавт Роман Романенко обсудил с общественными активистами юга российской столицы предложение о возмещении половины затрат родителей на занятие детей спортом.

Герой России ранее выступил с инициативой возмещать родителям с двумя и более детьми 50 процентов расходов на занятия юных спортсменов в секциях, а также на их поездки на различные соревнования. Данная тема стала предметом обсуждения на встрече депутата нижней палаты с общественниками московских районов Чертаново Центральное и Чертаново Южное во вторник, 6 июля.

Роман Романенко в ходе встречи напомнил, что в апреле 2021 года российский президент Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете на занятия фитнесом.

- Это хороший и правильный закон, поскольку движение и физкультура - это жизнь и здоровье. Следует и дальше развивать и совершенствовать данный механизм поддержки, в том числе в сфере детского спорта. Для семей, в которых растут два и более ребенка, в современных условиях накладно водить детей в спортивные секции, поскольку кроме довольно высокой ежемесячной платы за занятия, есть ещё расходы на экипировку и инвентарь. Необходимо помочь родителям, чтобы дети получили равные возможности для занятий спортом, - подчеркнул летчик-космонавт.

Участники встречи поддержали необходимость реализовать такую инициативу в Москве. Так, директор ДК «Гармония» Ирина Кураш отметила, что сама в детстве много занималась спортом и понимает, насколько необходима физическая активность детям. Она добавила, что раньше все кружки и секции были бесплатными, дети сами их выбирали и ходили на занятия без родителей.

- В настоящее время, к сожалению, без взрослых мало куда запишешься – нужны деньги. Если ребёнок не один, на занятия спортом может уйти свыше 50 процентов бюджета семьи. В нашем районе бесплатные секции, разумеется, есть, но в них намного меньше мест, чем количество желающих. Роман Романенко поднял важную проблему, его инициатива позволит приобщить к спорту сотни тысяч детей, - подчеркнула глава «Гармонии».

Депутат Совета депутатов МО Чертаново Центральное Сергей Жабин сказал, что полностью поддерживает инициативу Героя России. По его мнению, важно создание институциональной среды для развития массового спорта.