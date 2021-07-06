Привитые москвичи начали получать QR-коды по СМС

Москвичам начали отправлять СМС с QR-кодами Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, начала присылать QR-коды по СМС. Чтобы получить персональный код, во время прививки необходимо оставить данные СНИЛС и номер телефона. Об этом рассказали в оперштабе.

СМС о полном прохождении вакцинации придет после того, как человек сделает укол вторым компонентом. Если же прививка была сделана препаратом «Спутник Лайт», то сообщение со ссылкой на QR-код привет сразу после процедуры, передает телеканал «360».

Отмечается, что кроме номера телефона во время вакцинации необходимо оставлять номер СНИЛС. Это поможет избежать ошибок при получении QR-кода на федеральных порталах.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии крупнейшего во всей России пункта вакцинации в Гостином дворе. В будущем здесь сможет вакцинироваться до 6 тысяч человек в день, пишут «Известия».

Ранее жителям Московского региона рассказали, на каком этапе вакцинации они смогут посещать кафе и рестораны. Согласно заявлению регионального штаба, попасть в заведение общепита могут только те граждане, которые привились полностью, а не только первым компонентом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».