Доктор Румянцев: Программе реабилитации в России нужна четкая законодательная база

Александр Румянцев. Фото: Алена Бжахова

В действующее российское законодательство нужно внести изменения, позволяющие проводить реабилитацию не только в стационарах, но и после основного лечения на дому. Такое предложение сделал главный детский онколог-гематолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

Специалист назвал реабилитацию тяжелой работой людей, которые в ежедневном режиме занимаются физическим восстановлением конкретных пациентов, и используют при этом индивидуальный подход к каждому.

«Люди, выписанные после стационара, зачастую не могут восстановиться самостоятельно и требуют специальных назначений и опций. Необходимо выстроить четкую трехуровневую программу лечения пациентов - стационар, реабилитация или долечивание и амбулаторное ведение», - заявил академик РАН вовремя прямого эфира «LiVe с Доктором Румянцевым» с президентом международной общественной организации «Метелица» Светланой Самарой.

Самара, которая возглавляет организацию и берет на себя восстановление пациентов после серьезных травм, высказалась в пользу отмены заявительного характера реабилитации в некоторых случаях. Как она отметила, многие люди, особенно парализованные или же с тяжелыми травмами не в состоянии самостоятельно обратиться за получением льгот.

«В таких случаях необходимо, чтобы патронажные и социальные службы напрямую «передавали» таких пациентов соответствующим специалистам по месту жительства», - заявила эксперт.

По словам специалистов, необходимо, чтобы изменения касались определения самого понятия «реабилитация», а также источников финансирования восстановительного лечения и того, каким именно образом должно быть организовано взаимодействие социальных служб и системы здравоохранения.

Румянцев и Самара сошлись на необходимости выработать адекватные тарифы на реабилитацию в системе ОМС для того, чтобы выделяемых средств хватало на восстановление в разных направлениях, как физическом и психологическом, так и в других аспектах. Они договорились объединить экспертный опыт, выработать конкретные предложения и предложить изменения в законодательство, касающееся медицинской реабилитации.

Ранее Румянцев призывал включить реабилитацию в состав обязательного медицинского страхования, а также выделить реабилитацию в отдельную строку финансирования.