Александр Мажуга: «Приоритет 2030» - это работающий союз науки, образования и инноваций. Автор фото: Данил Головкин

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга уверен, что программа лидерства «Приоритет-2030» будет способствовать подготовке квалифицированных кадров для российских компаний и предприятий, а также даст возможность высшим учебных заведениям выстраивать рабочие отношения друг с другом или с другими научными организациями.

Подача заявок на участие в программе стратегического академического лидерства стартовала 5 июля 2021 года. Базовая часть грантов по данной программе составляет не менее 100 миллионов рублей на одну организацию ежегодно, а отбор по результатам экспертизы проведет комиссия Минобрнауки России.

- С самого момента своего запуска программа «Приоритет-2030» стала проектом нового уровня. В первую очередь, это связано с тем, что в данном конкурсе принимают участие не просто сами институты, а именно их объединения или даже союзы с научными организациями. Это совершенно новый подход к решению научных вопросов. Мы видим рабочий инструмент объединения образования, науки и инновационных решений в нашей стране, - подчеркнул Александр Мажуга.

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева отметил, в дальнейшем специалистам необходимо продумать процесс масштабирования наиболее успешных проектов и практик, показанных в программе, а также провести анализ самых эффективных и успешных программ выстраивания партнерских отношений.

Как сообщал сайт kp.ru ранее, в начале текущего 2021 года российское правительство одобрило проведение с 2021 по 2030 годы программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Данная программа будет действовать десять лет и пройдет в России в два этапа: с 2021 по 2025 годы и с 2025 по 2030 годы. Цель программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» - сформировать в государстве более сотни прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития РФ.