Почти на 6 процентов вырос товарооборот между Москвой и Канадой

В числе ключевых столичных промышленных товаров на канадский рынок в первом квартале 2021 года заметно выросли поставки технологически сложных продуктов Фото: Shutterstock

За первый квартал 2021 года товарооборот между Москвой и Канадой составил 127,7 миллиона долларов и увеличился на 5,7% по сравнению с теми же месяцами 2020 года. Доля Москвы в общероссийском товарообороте с Канадой составила 40,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем экспорта Москвы растет в большей степени, чем объем импорта из Канады, что говорит о наращивании присутствия столичных компаний на канадском рынке, - отметил заммэра. - Итоги первого квартала 2021 года позволяют прогнозировать, что текущий год будет закончен с наилучшим показателем столичного экспорта. Всего за этот период было экспортировано московской несырьевой неэнергетической продукции на 4,11 миллиона долларов, что выше аналогичного показателя 2020 года почти в два раза».

По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», на экспорт промышленных товаров приходится значительная часть несырьевого неэнергетического экспорта. По итогам первого квартала 2021 года экспорт промышленной продукции московских предприятий вырос почти в 3 раза по сравнению с этим же периодом 2020 года с 1,07 миллиона долларов до 2,92 миллионов долларов.

«В числе ключевых столичных промышленных товаров на канадский рынок в первом квартале 2021 года заметно выросли поставки технологически сложных продуктов, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Например, сборные строительные конструкции, химические вещества для электронной промышленности, процессоры и контролеры, а также другие комплектующие электронной промышленности».

По его словам, за первые три месяца 2021 года столичный экспорт агропромышленной продукции в Канаду оказался на уровне 1,19 миллиона долларов. «Это на 3,5 процента больше аналогичного периода 2020 года, - добавил Александр Прохоров. - Тогда экспорт агропромышленной продукции оценивался в 1,15 миллион долларов».

Главным пищевым продуктом столичных экспортеров на рынке Канады является мороженое. Кроме того, канадским потребителям поставляют шоколадные и сахаристые изделия, а также хлебобулочную продукцию, например, печенье, вафли, сухари и сушки.

«Рынок Канады представляет собой высокоразвитый и конкурентный рынок сбыта широкого спектра продукции, - говорит Наталья Шувалова, генеральный директор Центра «Моспром». - Его ключевая особенность заключается в сильном деловом и потребительском фундаменте с высокой чувствительностью как к цене, так и к качеству продукции. В список потенциальных драйверов экспорта попадают инновационные строительные материалы и технологические решения, спрос на которые генерируют промышленные компании Канады. Более того, в ближайшие годы правительство Канады планирует широкомасштабные работы в целях повышения качества общественной инфраструктуры. Поэтому особым спросом будут пользоваться компании с широкой экспертизой и опытом работ в данном направлении».