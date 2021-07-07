«Яндекс» запускает сервис аренды самокатов в Москве. Фото: предоставлено Яндексом

В Яндекс Go с 7 июля текущего года появятся электросамокаты в узнаваемой ярко-жёлтой расцветке сервиса. В скором времени самокаты Яндекса появятся в разных регионах российской столице, их можно будет забронировать в приложении и забрать на городских парковках. Об этом в среду, 7 июля, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Сперва самокаты появятся в Хамовниках, Якиманке и Арбате, а до конца июля аренда электросамокатов будет доступна внутри ТТК Москвы и в некоторых районах за его пределами. Точная карта районов, где можно взять самокат, доступна на сайте go.yandex.

- Чтобы сделать поездки более безопасными, максимальная скорость самокатов Яндекса составит 20 километров в час. Самокаты будут автоматически плавно снижать скорость до 10-15 километров в час в зонах, где гуляет много людей, например, на территории парков. Такие «медленные зоны» были выделены на основе технологий Яндекса и данных столичного департамента транспорта для безопасных поездок. Учитывается плотность потока пешеходов, средняя скорость, а также близость школ, детских садов и площадок, - говорится в сообщении.

Самокаты можно будет забронировать в приложении и забрать на городских парковках.Фото: предоставлено Яндексом

Найти электросамокаты в Москве можно по кнопке «Город» на главном экране, для этого пользователям необходимо обновить приложение до последней версии. В парке Яндекс Go представлены самокаты модели Ninebot Max Plus: они держат заряд в течение пяти часов активной поездки. Отмечается, что у сервиса есть команда техников, которые постоянно следят за исправностью самокатов, меняют батареи и проводят их дезинфекцию.

Техники следят за исправностью самокатов, меняют батареи и проводят дезинфекцию. Фото: кадр из видео

Взять самокат Яндекса в аренду можно с 18 лет, а перед первой поездкой пользователи приложения Яндекс Go должны посмотреть видеоинструкцию о безопасном передвижении на электрических самокатах.

- Жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей во время поездки на самокате Яндекс Go застрахованы, - сообщили представители сервиса.

Стоимость аренды самоката в российской столице: 50 рублей за бронь, а тариф — от шесть рублей за минуту. При этом подписчикам Яндекс Плюса вернут 100 процентов кешбэка баллами за первую поездку, а за следующие поездки – 25 процентов баллам до 31 августа 2021 года.