Пойманная в Москве-реке гигантская рыба могла «сбежать» из рыбного хозяйства

В столице рыбак выловил 50-килограммового толстолобика Фото: СОЦСЕТИ

Пойманный на Бережковской набережной Москвы толстолобик мог «сбежать» из рыбного хозяйства. Однако есть его все равно не стоит, это может быть опасно для здоровья. Об этом заявил профессор кафедры биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин.

Эксперт отметил, что толстолобики практически не способны самостоятельно выживать в водоемах средней полосы. А значит эта рыба, скорее всего, была выращена хозяйством.

«С вероятностью практически 100% это сбежавший толстолобик. Дело в том, что у толстолобиков довольно сложный цикл воспроизводства…Что же касается естественного воспроизводства у нас амурских рыб, то это большой вопрос. Еще не доказано, что в водоемах средней полосы толстолобик способен саморазмножаться и поддерживать себя», - цитирует эксперта Газета.Ru.

Напомним, накануне сообщалось, что рыбак-любитель смог выловить из Москвы-реки на Бережковской набережной (в районе столичной ТЭЦ-12) рыбу весом 50-60 килограммов. В кулинарном смысле толстолобик считается деликатесом, однако выловленную в городе рыбу Кузищин есть не рекомендует, уж очень сильно загрязнена река.