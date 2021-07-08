Ректор РХТУ Мажуга: важно уделять внимание образовательным программам колледжей и улучшать их материальную базу

Ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга считает, что развитие системы среднего профессионального образования обеспечит прорыв в области экономического и социального развития страны. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Развитию системы среднего профессионального образования необходимо уделять больше внимания, считает ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева Александр Мажуга. Руководитель одного из крупнейших вузов страны уверен, что модернизация образовательных программ и материальное обеспечение колледжей обеспечит прорыв в области экономического и социального развития страны.

- Среднее профессиональное образование занимает важную нишу в российской образовательной системе. Квалифицированные рабочие кадры и специалисты среднего звена на данный момент востребованы среди работодателей больше всего, - отметил Александр Мажуга. - Именно поэтому этому образованию в России сегодня уделяется особое внимание.

Ректор РХТУ напомнил, что современные колледжи становятся отличной стартовой площадкой для молодых людей, которые рано определились с профессиональным выбором и хотят как можно скорее построить карьеру. В колледжах они получают не только знания, но и профессиональный опыт. Среднее профессиональное образование дает студентам отличную возможность раскрыть свой потенциал и, имея отличную базу, успешно поступить в вуз.

- О том, что среднее специальное образование сегодня востребовано, говорит следующий факт: итогам 2020 года, на обучение по рабочим специальностям в России поступило учиться более 210 тысяч человек, - сообщил ректор РХТУ.

О важности развития среднего профессионального образования на съезде партии «Единая Россия» 19 июня говорил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что до 2024 года на эти цели будут выделены дополнительные средства в размере не менее 30 миллиардов рублей. По словам президента, эти деньги пойдут и на модернизацию технической базы средне-специальных учебных заведений, и на профессиональную переподготовку преподавателей. Мастера производственного обучения играют ведущую роль в российском образовании, ведь квалифицированные рабочие специальности - это опора современной промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей экономики.

Александр Мажуга привел пример: как показывают данные статистики, все больше школьников выбирают для дальнейшего образования не бакалавриат, а учебу в колледже. Так, в 2010 году в высшие учебные заведения России поступили 1,6 миллионов человек, а в колледжи – 850 тысяч. Спустя пять лет, в 2015 году, в вузы пошел один миллион выпускников, а в колледжи – около 700 тысяч. В прошлом году соотношение снова изменилось: студентами вузов стали 873 тысячи выпускников, и еще 900 тысяч молодых людей выбрали колледжи. По мнению ректора РХТУ, именно поэтому необходимо серьезно подойти не только к модернизации образовательных программ колледжей, но и к обновлению их технической базы.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы лечения онкологии с помощью наночастиц.