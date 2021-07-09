Инвесторам в столице выделили землю под масштабные инвестиционные проекты

На участках построят промышленные предприятия, спорткомплексы и транспортные узлы Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года город предоставил более 57 гектаров земли для 43 масштабных инвестиционных проектов (МаИП). На этих участках появятся физкультурно-оздоровительные комплексы, промышленные предприятия, транспортно-пересадочные узлы, социальные и транспортные объекты. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город предоставляет инвесторам, которые реализуют масштабные инвестиционные проекты, участки без проведения торгов в аренду на шесть лет, - отметил заммэра. - С начала этого года на заседаниях Градостроительно-земельной комиссии Москвы были приняты решения о выделении 49 земельных участков площадью свыше 57 гектаров земли для 43 таких проектов. Новые объекты появятся в 10 округах столицы».

Больше всего – девять МаИП – планируется в Новой Москве, шесть – на востоке города, по пять – на юго-востоке и северо-востоке, по четыре – на юго-западе и севере города, по три – на западе и юге, по два – в центре и на северо-западе.

«Из 43 масштабных инвестиционных проектов, для которых с начала года город выделил землю, больше всего планируется спортивных сооружений – 15, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Для их строительства подобраны участки общей площадью свыше 22 гектаров. Кроме того, столица предоставила участки общей площадью более 10 гектаров для возведения девяти промышленных объектов».

Землю площадью около 9 гектаров город выделил для строительства объектов разного формата в семи транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). В их составе, в частности, планируется возвести офисы, торгово-развлекательный комплекс, гостиницу, паркинг, многофункциональный центр. Еще 12 масштабных инвестиционных проектов, которые город обеспечил участками площадью свыше 16 гектаров, предполагают строительство многофункциональных комплексов, а также объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Для двух масштабных инвестиционных проектов город выделил сразу по несколько участков. К примеру, под строительство многофункционального спортивно-оздоровительного и жилого комплекса в Новой Москве инвестор получил два земельных участка. А ещё шесть участков город предоставил для проектирования и строительства улично-дорожной сети на северо-западе столицы.

Мера поддержки предпринимателей в виде предоставления в аренду земли для МаИП появилась в столице в 2016 году. Арендная плата определяется исходя из кадастровой стоимости участка, зависит от плотности застройки, функционального назначения размещаемого объекта и географического расположения предприятия. Инвесторы могут самостоятельно рассчитать стоимость арендных платежей на сайте mos.ru с помощью функции «Калькулятор. Арендная плата на период строительства».