В Новой Москве откроют школу «Самбо-70»

В поселении Сосенское в Новой Москве скоро откроется общеобразовательная школа со спортивным уклоном «Самбо-70». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Учебное заведение на улице Василия Ощепкова планируется достроить в третьем квартале этого года, - сказал заммэра. - Здание рассчитано на 1125 учеников. В распоряжении учащихся будут просторные, хорошо оборудованные классы, где они, помимо всего прочего, смогут изучать иностранные языки, кулинарию, информатику, основы обработки дерева и металла».

По его словам, в школе также разместят методические кабинеты и специальные мастерские. Образовательное пространство будет адаптировано для углубленного изучения гуманитарных и точных наук. Школьники смогут пользоваться библиотекой и медиатекой, актовыми и спортивными залами, а также двумя бассейнами с длиной дорожек 25 и 10 метров.

«Здание строится за счёт частного инвестора около жилого комплекса «Москвичка», - сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. - Проект отвечает всем требованиям противопожарной безопасности и доступности для маломобильных людей и взрослых. Кроме школы, инвестор возводит детский сад на 225 мест, где уже готовы фасады. Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2021 года. Застройщик намерен передать детсад в городскую собственность».

Напомним, с 2012 года в Новой Москве за счет города и инвесторов построили более 90 социальных объектов. До конца этого года откроются ещё более двух десятков школ и детсадов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 2024 году на юго-востоке столицы появится школа-гигант на 1150 мест.

«Здание площадью 16 тысяч квадратных метров построим в Лефортово на улице Золоторожский Вал», – рассказал Андрей Бочкарёв.

По словам главы строительного комплекса, в школе разместятся универсальные классы, группа свободного творчества, спортивный и актовый залы, конференц-зал, медицинский и пищевой блоки, специализированные классы, кабинет робототехники и другие помещения.

Кроме того, здание сделают удобным для обучения детей с ограниченными возможностями. В нем поставят лифт, пандусы и тактильные указатели.