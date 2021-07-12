Герой России Роман Романенко добился установки пандуса в жилом доме в Ясенево

Герой России Роман Романенко лично проконтролировал ход работ по установке пандуса возле подъезда одного из домов в Ясенево. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Молодым мамам, живущим в доме №3 по улице Инессы Арманд столичного района Ясенево, теперь будет гораздо проще выходить на прогулку с колясками: у их подъезда появился пандус. Добиться его установки жильцам помог депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Парламентарий не только решил вопрос со строительством пандуса, но и лично проконтролировал процесс его установки.

Помочь москвичам депутат вызвался после того, как к нему обратилась многодетная мама, живущая в этом доме. Она пожаловалась на то, что подъезд не оборудован пандусом, так что женщинам с колясками очень трудно спускаться по ступенькам. Из-за этого прогулки с ребенком превращаются в настоящее мучение.

- Создание комфортной городской среды - одно из важнейших условий, без которого город просто не может называться современным и благоустроенным. Именно поэтому я сразу откликнулся на просьбу молодых родителей и обратился с запросом в Управу района Ясенево, - рассказал Роман Романенко.

После обращения депутата проблема была очень быстро решена. Романенко добился от ГБУ «Жилищник» оперативной и правильной установки пандуса. Кроме того, космонавт лично отследил, как коммунальщики провели все работы. Жители подъезда остались довольны результатом: теперь на прогулку легко выходить не только молодым мамочкам с детскими колясками, но и пожилым людям на инвалидных колясках, а также велосипедистам и людям с продуктовыми тележками.