«Декретные» для бабушек и дедушек: В штабе «Единой России» обсудили выплаты ухаживающим за внуками пенсионерам

С необходимостью декретных выплат для пенсионеров согласны лётчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко и главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев. Фото: Ольга КРЫЛОВА.

Бабушки и дедушки должны иметь возможность уходить в оплачиваемый декретный отпуск, считает лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая. Ее инициативу о декретных выплатах для неработающих пенсионеров обсудили 12 июля в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке. В круглом столе «Новые меры социальной поддержки семей с детьми» приняли участие общественники, эксперты и члены многодетных семей Москвы. Предложение Татьяны Буцкой о выплате декретных ухаживающим за внуками бабушкам и дедушкам поддержали лётчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко и главный детский онколог-гематолог, академик РАН, президент Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

По словам Татьяны Буцкой, современные семьи сегодня сами выбирают, кто будет сидеть дома с новорожденным малышом – мама или папа. Уйти в декретный отпуск может любой из родителей, и ему будут начисляться соответствующие выплаты. Однако если помощь в уходе за новорожденным на себя возьмет бабушка или дедушка, то в этом случае семья не получит ничего. Такое ограничение лидер «Совета матерей» считает несправедливым.

- Мы сегодня делим пенсионеров на работающих и неработающих. Личное дело каждого из них, продолжать трудовую деятельность или нет. У каждой семьи могут быть разные причины перепоручить уход за младенцем бабушке или дедушке. Но поскольку выплаты по уходу за ребенком предусмотрены, то не должно иметь значение, кто их получает, - подчеркнула Татьяна Буцкая.

Глава «Совета матерей уверена», что пенсионное законодательство должно предусмотреть возможность декретных выплат для неработающих пенсионеров, помогающих ухаживать за маленькими внуками Такая мера поддержки станет весомой помощью для семей с небольшим доходом.