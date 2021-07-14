Эксперт по недвижимости предсказал снижение цен на квартиры в Москве

Эксперт: рынок столичной недвижимости сильно переоценен Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После сезонного взлета цен на жилье в пределах старой Москвы, следует ожидать скорого спада, как спроса, так и цен на недвижимость. Такой прогноз озвучил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Эксперт отметил, что сейчас жилье в столице сильно переоценено и в краткосрочной перспективе цены начнут выравниваться.

«В ближайшее время цены, как и в целом спрос на жильё, ожидает незначительное понижение в пределах нормы. После закрытия программы льготной ипотеки в Москве малообеспеченные граждане уже не смогут получать денежные средства от банков по прежней выгодной ставке», - цитирует эксперта News.ru.

Ракута отметил, что в первую очередь вернуть интерес покупателей захотят застройщики, поэтому сначала будут дешеветь квартиры в новых домах. Причем в пределах старой Москвы это будет заметнее, поскольку цены в период пандемии здесь выросли сильнее. А вот спрос на житье в новостройках Новой Москвы будет оставаться достаточно высоким, ведь теперь, когда многие перешли на удаленку, близость квартиры к центру стала для многих уже не так важна.

«В пандемийный период москвичи переосмыслили необходимость покупки или аренды квартир в центре столицы. Большинство перешло на удаленку, длительные поездки до офисов ушли в прошлое. Плюс в Новой Москве сейчас создаются более выгодные инфраструктурные условия для покупки квартиры — там строятся дороги, парки, детские сады и школы. Поэтому люди всё чаще выбирают более спокойную жизнь вне Садового кольца», - отметил эксперт.