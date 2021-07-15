Ректор РХТУ Александр Мажуга: Проект «Наука в городе» станет частью школьной программы

Профессор РАН Александр Мажуга считает, что запуск проекта «Наука в городе» не только расскажет москвичам о достижениях отечественной науки, но и станет частью образовательной программы для школьников. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Проект «Наука в городе», запущенный в Москве, может стать частью школьной программы, уверен ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга. Он не только расскажет москвичам о достижениях отечественной науки, но и поможет детям больше узнать о выдающихся открытиях.

- Символично, что проект «Наука в городе» увидел свет в этом году, который объявлен в России Годом науки и технологий. Считаю, что проект поможет привлечь внимание к достижениям отечественной науки и стать частью школьной образовательной программы, - отметил Александр Мажуга. - В Москве 184 улицы, проспекта, переулка и площади носят имена ученых и исследователей, чьи работы продвинули мировую науку вперед и изменили жизнь всего человечества.

Проект «Наука в городе», считает профессор РАН, будет особенно интересен школьникам и учителям, изучающим историю Москвы на уроках краеведения. Кроме того, проект предлагает много познавательной информации для всех жителей города, интересующихся историей своего района. Например, в СЗАО есть площадь и улица, которые носят имя академика Курчатова, улица Циолковского, улица Габричевского, напомнил Мажуга. В 2021 году в районе Щукино появилась площадь Академика Вершиловой – выдающейся женщины-ученого. Отечественный микробиолог и эпидемиолог посвятила жизнь разработке вакцин и сывороток. Всего на северо-западе Москвы расположены 11 улиц и 2 площади, названные в честь российских ученых.

Проект «Наука в городе» стартовал 5 июля этого года на портале mos.ru. Он представляет собой интерактивную карту Москвы. При наведении курсора на ту или иную точку карты, появляется биография ученого, его портрет и информация о самой улице.