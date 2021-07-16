Евгений Попов: Принятие Национального стандарта благополучия потребует около 3 тыс изменений в законы

Фото: Мария Попова

Для реализации Национального стандарта благополучия необходимо будет принять 3 тысячи изменений в законы, сообщил ведущий программы «60 минут» Евгений Попов на встрече с зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным.

Как отметил журналист, Национальный стандарт благополучия предполагает тесное и эффективное взаимодействия между министерствами и ведомствами. Он сообщил, что эксперты положительно оценивают инициативу, которая позволит повысить качество жизни населения, обеспечив выполнение социальных обязательств.

«Предстоит сложнейшая задача: внести более 3 тысяч изменений в законы и подзаконные акты»», – сказал Попов.

По словам телеведущего, разрабатываемый проект охватит весь спектр жизнедеятельности россиян, включая уровень зарплат и условия проживания. При внедрении стандарта предлагается учитывать опыт Москвы, которая является одним из наиболее комфортных для проживания городов России, сообщил журналист.

В свою очередь Рябухин отметил необходимость глубоко изучить возможности бюджетов всех уровней, что позволит рассчитать средства на выполнение отдельных задач проекта. Кроме того, это поможет выяснить, какую часть бюджетных обязательств можно передать с одного уровня на другой, сказал сенатор. Он предложил разработать реестр бюджетных обязательств на всех уровнях консолидированного бюджета России, который учитывал бы специфику каждого субъекта страны.

Рябухин согласился с Поповым, что необходима координация министерств, ведомств и комитетов Госдумы. Как подчеркнул парламентарий, только в этом случае можно будет достигнуть поставленной цели.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 Попов предложил создать Национальный стандарт социального благополучия. По его словам, такой стандарт станет расширенной системой гарантий качества жизни россиян, принятой на государственном уровне.