Метеоролог пообещал москвичам прохладную погоду в начале следующей недели

Москвичам пообещали похолодание и дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал москвичам похолодание после 19 июля. Эксперт отметил, что, несмотря на грозы и ливни, в столице продолжает сохраняться жаркая погода, однако уже в начале следующей недели начнется кардинальная перестройка.

Также метеоролог добавил, что кроме прохлады в столичном регионе также пройдут интенсивные осадки, возможны грозы и шквалистый ветер.

«Нужно быть готовыми к тому, что подобного рода грозовая облачность может преподносить сюрпризы в виде града, шквалов, порывами до 25 м/с, интенсивных осадков, но локально, не по всей средней полосе. Местами будут выпадать сильные осадки, где-то 1—2 мм, а где-то до четверти-трети месячной нормы», — цитирует синоптика RT.

В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что во второй половине июля не просто станет прохладнее, в городе существенно похолодает, температура резко упадет на 10 градусов и будет сохраняться на уровне 20-25 градусов, передает телеканал «360».

Добавим, в пятницу, 16 июля, воздух в столице прогреется до 30–32 градусов, также ожидаются кратковременные дожи, пишут «Известия».