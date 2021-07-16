В центре Москвы стало меньше нового самостроя на 44%

С начала года Госинспекция по недвижимости провела в Центральном округе столицы свыше 4,7 тысячи контрольно-инспекционных мероприятий и выявила 48 новых самостроев. Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала года Госинспекция по недвижимости провела в Центральном округе столицы свыше 4,7 тысячи контрольно-инспекционных мероприятий и выявила 48 новых самостроев. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Их общая площадь 32,46 тысячи квадратных метров, это на 44 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, - отметил заммэра. - Сегодня уже большая часть выявленного самостроя – 37 объектов – демонтированы, более трети из них добровольно устранены собственниками. Остальные строения находятся в процессе подготовки к демонтажу».

По итогам прошлого года в центре столицы Госинспекция по недвижимости выявила 367 объектов самовольного строительства, 198 из них уже демонтированы. Большая часть - 119 объектов - были добровольно демонтированы нарушителями.

С начала 2021 года значительного снижения нового самовольного строительства в ЦАО удалось добиться благодаря целому комплексу мер, в том числе профилактических. Только за 2020 год в рамках профилактики нарушений Госинспекция по недвижимости провела 57 публичных мероприятий. Кроме того, ежеквартально проходило не менее двух вебинаров по каждому виду контроля.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Москвы Владислава Овчинского, помимо самостроя, в центре столицы было выявлено 225 нарушений разрешенного использования земельного участка.

«Также в число основных нарушений входят: использование земельных участков без правоустанавливающих документов на землю - 70, переустройство объектов нежилого фонда без оформления разрешительных документов – 33, нарушения при размещении летних кафе - 79 и другие, - сказал глава ведомства. - Все нарушители были привлечены к административной ответственности».