На станции «Ржевская» МЦД-2 после реконструкции откроется крупный пересадочный узел

Московские центральные диаметры (МЦД) становятся удобнее для горожан и гостей столицы. После реконструкции станции «Ржевская» МЦД-2 в одной точке сойдутся сразу несколько маршрутов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

«На базе станции «Ржевская» МЦД-2 появится крупный пересадочный узел, который свяжет две линии метро и три маршрута МЦД, - отметил заммэра. - По проекту планируется строительство пешеходного конкорса от платформы «Ржевская», который обеспечит безопасный переход через железнодорожные пути в город, а также послужит выходом к станции «Ржевская» Большого кольца метро».

По его словам, реконструированной станцией МЦД «Ржевская» смогут пользоваться около 150 тысяч пассажиров в день. Помимо этого, около участка МЦД-2 от Рижского вокзала до станции Москва-Товарная построят пешеходную улицу. Она пройдёт от проспекта Мира до Водопроводного переулка и пешеходных путей от станции БКЛ «Рижская» до Водопроводного переулка. Благодаря этому появятся дополнительные пешеходные маршруты.

В этом районе также проложат дорогу от съезда с Крестовского путепровода на Водопроводный переулок. С ее помощью разгрузят участок от проспекта Мира до Новорижской эстакады.

«Реконструкция 2-й Мытищинской улицы с благоустройством тротуара вдоль съезда с Третьего транспортного кольца создаст безопасный маршрут горожан к станции МЦД, - рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. - А для удобства пассажиров на Водопроводном переулке появятся две остановки общественного транспорта, зоны для стоянки такси и велопарковки».

Проект позволит создать удобные подходы и подъезды к станциям МЦД-2 и перспективное объединение МЦД-3, МЦД-4 и высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва-Санкт-Петербург».