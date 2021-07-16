Вассерман призвал увеличить мощности новой детской поликлиники в Измайлове

Вассерман заявил, что необходимо ускорить темпы строительства больницы Фото: Личный архив

Проект новой детской поликлиники в столичном районе Измайлово требует дополнений с учетом жилой застройки по программе реновации, считает публицист Анатолий Вассерман.

В беседе с журналистами известный эрудит предложил увеличить мощности будущей больницы, расширив площади поликлиники. По мнению Вассермана, после ввода в эксплуатацию новых домов на юге Москвы в рамках программы реновации число пациентов нового медучреждения возрастет. Этот момент необходимо учесть на этапе проектирования поликлиники, отметил журналист.

Вассерман заявил, что необходимо ускорить темпы строительства больницы, а ее мощности увеличить до 580 посещений в смену. «В районе Измайлово запланирован ввод новой детской поликлиники, но жители остро нуждаются в ней уже сейчас», – сказал публицист.

Главный врач детской городской поликлиники № 122 Александр Брагин поддержал Вассермана. Он сообщил, что медики ожидают прироста детского населения с расширением жилой застройки. Как заявил Брагин, важно рассмотреть возможность ускоренного строительства медучреждения.

По словам Вассемана, он планирует написать письмо властям Москвы, в котором будут отражены просьбы местных жителей. К нему эрудит пообещал приложить необходимую документацию, аргументирующую необходимость расширения мощностей будущей поликлиники.

Как писал сайт kp.ru, Анатолий Вассерман 21 июня 2021 объявил о том, что будет участвовать в выборах в Госдуму восьмого созыва. Публицист намерен пойти самовыдвиженцем от 205-го избирательного округа столицы.

Ранее журналист на встрече с молодыми активистами Восточного округа Москвы высказал мнение, что заброшенные стадионы столицы можно переоборудовать под новые тренировочные пространства.

Также Вассерман предложил идею строительства кружков и секций, которые были бы объединены единой концепцией и находились бы в шаговой доступности для жителей спальных районов столицы.