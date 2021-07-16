Главный кардиолог Подмосковья объяснила, как уберечься от инфарктов и инсультов в жару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Московской области Мария Глезер посоветовала, как уберечься от инфарктов и инсультов в жару. Пока синоптики не спешат радовать оптимистичными прогнозами, перемены погоды не предвидятся. Видимо все лето 2021 года будет жарким.

Такая погода дополнительный риск для сердечников и людей с проблемами сосудов. Число инфарктов и инсультов в летнее время всегда увеличивается.

Причина в том, что из-за высоких температур увеличивается частота дыхания, повышается потливость, теряется больше жидкости. Это приводит к загустению крови, а такое состояние благотворно для образования тромбов. Угроза есть не только для пенсионеров, но и для двадцатилетних людей.

Ключевое правило – пить больше воды и меньше бывать на солнце. Обычно людям рекомендуется выпивать 2 литра воды, в жару можно увеличить норму до 3 литров.

- Вода должна быть комнатной температуры. А вот газированных напитков стоит избегать, они в любое время вредны для организма. Исключение можно сделать для стакана минеральной воды – это поможет восполнить недостаток соли, которую организм также теряет в жару, из-за чего артериальное давление может быть пониженным, - говорит в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» кардиолог.

Чтобы охладиться стоит 3-4 раза в день принимать душ. Главное следить за температурой воды, если она холодная, то может произойти спазм сосудов или даже инфаркт миокарда.

- В зной стоит более внимательно относиться не только к организму, но и к своей одежде. Убрать всю синтетику, а вместо нее носить хлопок и лен. Наряды должны быть свободными и пропускать воздух. Так же не рекомендуется выходить на солнце без головного убора,- говорит врач.

Дачникам кардиолог советует минимизировать физические нагрузки. Заниматься огородом стоит ранним утром или поздним вечером, когда становится прохладнее. К тому же, делать это лучше сидя, а не стоя вниз головой.

-Еще одна распространенная ошибка в жару – самовольное прекращение приема лекарств. Люди думают, что таблетки навредят им и перестают пить препараты. Подобное поведение может привести к ухудшению состояния здоровья, - отмечает кардиолог.

Она советует внимательнее относиться к своему здоровью и вызывать скорую помощь если появились тревожные симптомы.

К ним врач отнесла боли в сердце, нестабильное артериальное давление, учащенные пульс и дыхание.

Синоптики полагают, что в ближайшее время погода сильно не изменится. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. До конца недели днем столбики термометров будут подниматься до 31 градуса тепла.

- Только после 19 июля можно рассчитывать на перемены в погоде. Ночами станет более прохладно, пойдут дожди, - отметил синоптик в беседе с RT.